'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer önceki günlerde 30 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü hakkında, "Çağlar nereye gitti bilmiyorum, İngiltere’den bir kulüp ile görüştüğünü duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama üzerine Çağlar Söyüncü'nün West Ham United ile görüştüğü iddiaları gündeme gelmişti. Avrupa'da transferin kapanmasına rağmen henüz yeni takımıyla anlaşmayan Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'de kalacağı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Fenerbahçe ve Çağlar Söyüncü ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Çorum FK'nin Çağlar Söyüncü transferi için anlaşma sağladığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.