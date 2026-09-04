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'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
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'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

4.09.2026 14:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in Avrupa'da transfer dönemi kapanmadan önce İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü belirttiği Çağlar Söyüncü'nün Süper Lig ekibiyle anlaştığı iddia edildi.

'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer önceki günlerde 30 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü hakkında, "Çağlar nereye gitti bilmiyorum, İngiltere’den bir kulüp ile görüştüğünü duydum" ifadelerini kullanmıştı.

'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Bu açıklama üzerine Çağlar Söyüncü'nün West Ham United ile görüştüğü iddiaları gündeme gelmişti. Avrupa'da transferin kapanmasına rağmen henüz yeni takımıyla anlaşmayan Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'de kalacağı iddia edildi.

'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Fenerbahçe ve Çağlar Söyüncü ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Çorum FK'nin Çağlar Söyüncü transferi için anlaşma sağladığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

'İngiltere'ye gidecek' denilmişti: Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Çağlar Söyüncü #Çorum FK

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