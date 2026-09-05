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Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi mağlup etti

Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi mağlup etti

5.09.2026 22:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi mağlup etti

Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Napoli'yi Lautaro Martinez'in 90+1'deki golüyle 3-2 mağlup ederek Serie A'da 3'te 3 yaptı.

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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

Serie A'daki 3. hafta maçında Inter, evinde Napoli ile karşı karşıya geldi.

Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.

İlgili Konular: #inter #napoli #İtalya Serie A

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