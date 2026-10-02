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Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

2.10.2026 15:12:00
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Cumhuriyet Spor
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Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

İtalya Serie A devi Inter'in milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi yapmak için harekete geçtiği iddia edildi.

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Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Inter, sözleşmesi bitecek oyunculara yapılacak teklifler için bir öncelik belirledi. İtalyan ekibinin öncelikle sözleşmesini yenilemek istediği isimlerden birinin 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'na kısa süre içerisinde resmi bir yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Hakan Çalhanoğlu, mevcut sözleşmesinde Inter'den senelik 6.5 milyon Euro kazanıyor. Inter'in, yeni sözleşmede yıldız orta saha oyuncusuna daha düşük bir teklif sunacağı ancak Hakan'ın bonuslarla mevcut sözleşmesindeki aynı rakamı kazanabileceği kaydedildi.

216 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılından bu yana Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 216 maçta süre buldu ve 52 gol, 39 asist ile skor katkısı sağladı.

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