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Inter'den kendi evinde müthiş geri dönüş! Ligde 4'te 4 yaptı...

Inter'den kendi evinde müthiş geri dönüş! Ligde 4'te 4 yaptı...

15.09.2026 00:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Inter'den kendi evinde müthiş geri dönüş! Ligde 4'te 4 yaptı...

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 5-3 mağlup etti.
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, sahasında Udinese'yi ağırladı. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Udinese, 9. dakikada James Abankwah ve 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp ile Inter deplasmanında 2-0 öne geçti.

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INTER DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Inter, 26. dakikada Carlos Augusto ve 35. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle devreye 2-2 ile gitti.

İkinci yarıda hız kesmeyen Inter, 57. dakikada Marcus Thuram ile 3-2'yi buldu ve maçta ilk kez öne geçti.

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HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Ev sahibi Inter, 67. dakikada Francesco Pio Esposito ve 79. dakikada Ange Bonny'nin golleriyle durumu 5-2 yaptı. Udinese'de Idrissa Gueye 90+3. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. Udinese ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

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