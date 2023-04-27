Inter kupada adını finale yazdırdı

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Inter finale adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:56
Inter kupada adını finale yazdırdı
Abone Ol google-news

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter ve Juventus karşı karşıya geldi.

San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırmayı başardı.

Mücadelede Inter'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Dimarco kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 82 dakika görev yaptı.

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fiorentina, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Cremonese'yi konuk edecek.


İtalya Kupası inter juventus

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler