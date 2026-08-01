Inter, Manchester City'yi penaltılarla mağlup etti

İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya Serie A temsilcisi Inter, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan seri penaltı atışları sonunda Inter oldu.
GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Manchester City, 14. dakikada Mubama'nın golüyle öne geçti. Inter ise Benjamin Pavard'ın 20. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
PENALTILARDA GÜLEN INTER
İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Inter, sahadan galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ
Manchester City, bir sonraki hazırlık maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Güney Kore Ligi karma takımıyla karşılaşacak.
Inter ise aynı gün TSİ 15.00'te Avustralya'da Milan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.