Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo'yu ağırlayacak.
INTER - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
INTER - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Sassuolo ise kendi sahasında konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.
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