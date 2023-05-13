Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:58

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:58

İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo'yu ağırlayacak.

INTER - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

INTER - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Sassuolo ise kendi sahasında konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.