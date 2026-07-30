Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı devam ediyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Vesa Vasara'nın çalıştırdığı Inter Turku'ya konuk olacak.
INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Veritas Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL RAKİP VADUZ
Inter Turku-Başakşehir eşleşmesinin galibi, 3. eleme turunda Vaduz ile Atletic Escaldes eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla karşılaşacak.
Vaduz, sahasında oynadığı ilk mücadeleyi 4-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.