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Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.07.2026 10:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçında Inter Turku ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı devam ediyor.

Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Vesa Vasara'nın çalıştırdığı Inter Turku'ya konuk olacak.

Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Veritas Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. 

Inter Turku - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MUHTEMEL RAKİP VADUZ

Inter Turku-Başakşehir eşleşmesinin galibi, 3. eleme turunda Vaduz ile Atletic Escaldes eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla karşılaşacak.

Vaduz, sahasında oynadığı ilk mücadeleyi 4-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

İlgili Konular: #Başakşehir #UEFA Konferans Ligi #Inter Turku

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