Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması!

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması!

21.07.2026 22:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara'dan Başakşehir maçı açıklaması!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Finlandiya ekibi Inter Turku'nun teknik direktörü Vesa Vasara, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Vasara, ellerinden geleni yaparak iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü oynanacak maçı keyifle beklediklerini anlatan Vasara, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir sonuçla bitirmek için maçı dört gözle bekliyoruz" dedi.

İstanbul Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu anlatan Vasara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir bütçemiz olmamasına rağmen elimizden geleni yapacağız. Futbolda her şey olabilir. Muhtemelen onlardan daha iyi bir oyuncumuz yok. Biz sezonumuzun ortasındayız. Avantajlı gibi duruyoruz. İki maçımız var. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Pazar günü kendi ligimizde bir maç oynadık. Biraz bu açıdan zorlanabiliriz. Odaklandığımız nokta bu. Bununla ilgili bir sorun yaşayabiliriz. Bu yüzden avantajı kaybedebiliriz. Büyük bir bütçemiz yok. Bunun farkındayız. Başakşehir'in favori olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Güzel bir sonuç alabiliriz. Tabii ki planımız var. Her şeyi yapabiliriz."

"ONLAR DAHA DİNLENMİŞ DURUMDALAR"

Vesa Vasara, Finlandiya Ligi'nde sezonun ortalarında olunmasının kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Umarım sağlar. Ligde bir maç vardı. Bu avantaj ama dezavantaj da olabilir. Pazar günü biz maç oynadık onlar daha maç oynamadılar, daha dinlenmiş durumdalar. Yarın için hazırız. Buradan alabileceğimiz her şeyi almak istiyoruz."

İlgili Konular: #Başakşehir #UEFA Konferans Ligi #Inter Turku

İlgili Haberler

Nuri Şahin'den Inter Turku maçı açıklaması: 'Finlandiya'ya iyi bir skorla gitmek istiyoruz'
Nuri Şahin'den Inter Turku maçı açıklaması: 'Finlandiya'ya iyi bir skorla gitmek istiyoruz' UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında karşılaşacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Şahin, iyi bir skorla rövanş maçına çıkmak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti...
Fenerbahçe maçı öncesi tribünde taşkınlık! Güvenlik güçleri müdahale etti... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Ömer Ali Şahiner'den Konferans Ligi sözleri: 'Grup aşamasına kalmak istiyoruz'
Ömer Ali Şahiner'den Konferans Ligi sözleri: 'Grup aşamasına kalmak istiyoruz' UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında karşılaşacak İstanbul Başakşehir'de takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.