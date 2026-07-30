Inter Turku'ya deplasmanda mağlup oldu: Başakşehir Avrupa'ya veda etti!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk oldu.
Veritas Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 18. dakikada Tuominen açtı.
Ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.
INTER TURKU 10 KİŞİ KALDI
İkinci yarıya da hızlı başlayan Inter Turku, 47. dakikada Jephta ile farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi ekipte Laine, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Vesa Vasara'nın ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti.
Finlandiya ekibinin, 3. eleme turundaki rakibi Vaduz olacak.