Inter, turu Lizbon'da kaptı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 08:34

Güncelleme: 12.04.2023 - 08:34

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Inter, stoper Bastoni'nin muhteşem ortası sonrası Nicolo Barella'nn kafa golüyle 51'de öne geçti.

80. dakikada gelen VAR uyarısı sonrası hakem Michael Oliver, monitörden izleyerek Inter lehine penaltı kararı verdi. Romelu Lukaku, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

Interli Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Inter, bu sonuçla birlikte Benfica'ya karşı tarihte oynadığı 4. maçında da yenilmedi ve 3. galibiyetini aldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Nisan Çarşamba günü 22.00'de Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.