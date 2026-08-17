Ipswich Town, Julio Enciso'yu kadrosuna kattı!

Strasbourg forması giyen Julio Enciso, Premier Lig'e transfer oldu.

Ipswich Town, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Strasbourg ile anlaşma sağladı ve transferi resmi olarak duyurdu.

SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ipswich Town'un, Paraguaylı oyuncunun transferi için bonuslar dahil 30 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. İngiliz ekibi, Enciso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Enciso, transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.

Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.