İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe maçında müthiş performans!

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle buz kesti. Karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat'ın performansı damga vurdu.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Fenerbahçe'nin birkaç gün önce Gençlerbirliği'ne gönderdiği İrfan Can Eğribayat, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.
Müsabakaya imzasını atan deneyimli kaleci yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın gidişatını etkiledi.
KALESİNDE DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'nin yoğun baskısında kalesinde devleşen İrfan Can Eğribayat, maçı tam 10 kurtarışla tamamladı.