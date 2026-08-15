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İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe maçında müthiş performans!

İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe maçında müthiş performans!

15.08.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe maçında müthiş performans!

Gençlerbirliği'nin 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçındaki performansı ile dikkat çekti.
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Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle buz kesti. Karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat'ın performansı damga vurdu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin birkaç gün önce Gençlerbirliği'ne gönderdiği İrfan Can Eğribayat, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

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Müsabakaya imzasını atan deneyimli kaleci yaptığı kurtarışlarla karşılaşmanın gidişatını etkiledi.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin yoğun baskısında kalesinde devleşen İrfan Can Eğribayat, maçı tam 10 kurtarışla tamamladı.

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