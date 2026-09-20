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İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

20.09.2026 19:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci de gol sevinci yaşadı.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında uzun süren gol hasretine son verdi.

476 GÜN SONRA GOL

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son golünü 31 Mayıs 2025'te oynanan Konyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Eyüpspor maçında 45+1. dakikada attığı golle 476 gün sonra yeniden skor üretti.

KASIMPAŞA'DA DA 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Milli futbolcu, lacivert-beyazlı ekipte forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon yeniden forma şansı bulan İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli forma altındaki gol hasretini noktalamış oldu.

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