İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci de gol sevinci yaşadı.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında uzun süren gol hasretine son verdi.
476 GÜN SONRA GOL
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son golünü 31 Mayıs 2025'te oynanan Konyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.
Eyüpspor maçında 45+1. dakikada attığı golle 476 gün sonra yeniden skor üretti.
KASIMPAŞA'DA DA 2 GOL ATMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Milli futbolcu, lacivert-beyazlı ekipte forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon yeniden forma şansı bulan İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli forma altındaki gol hasretini noktalamış oldu.