İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de kendi sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Kerem'e faulü sonrası sarı kart gören 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Taraftarın telefonunu kırmıştı...
- Rekorunu egale etti
- Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi
- Batı'dan savaş başladığından beri bir ilk
- Ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu
- Dev derbide gergin anlar! Mert Hakan Yandaş çıldırdı
- Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
- F.Bahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım!
- Bıçaklı kavgada kan aktı
- Osman Korkmazel, dev derbiyi değerlendirdi