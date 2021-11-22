İrfan Can Kahveci'den maç sonu Galatasaray'a "kasım" göndermesi
Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-1 yendi. Sarı-lacivertli takımda forma giyen İrfan Can Kahveci, galibiyetin ardından iki paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci’den maç sonu iki paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak “Yine aylardan Kasım” paylaşımı yaptı.
Ardından kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
İşte İrfan Can Kahveci’nin paylaşımları:
Yine aylardan Kasım.. @Fenerbahce pic.twitter.com/Z83Xcb4RSS— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
@Fenerbahce pic.twitter.com/1Un8z36kEV— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Marmaray seferleri normale döndü
- 128 milyar dolardan fazla sattılar
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı