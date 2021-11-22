İrfan Can Kahveci'den maç sonu Galatasaray'a "kasım" göndermesi

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-1 yendi. Sarı-lacivertli takımda forma giyen İrfan Can Kahveci, galibiyetin ardından iki paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:27
İrfan Can Kahveci'den maç sonu Galatasaray'a
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci’den maç sonu iki paylaşım geldi. 

Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak “Yine aylardan Kasım” paylaşımı yaptı.

Ardından kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı. 

İşte İrfan Can Kahveci’nin paylaşımları:


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