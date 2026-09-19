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İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart çıkışı: 'Hakeme 'Kör müsün?' şeklinde çeviriyor'

İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart çıkışı: 'Hakeme 'Kör müsün?' şeklinde çeviriyor'

19.09.2026 23:14:00
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Cumhuriyet Spor
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İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart çıkışı: 'Hakeme 'Kör müsün?' şeklinde çeviriyor'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi. İrfan Saraloğlu, hakemlere tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da kırmızı kart gören Okan Buruk'un yerine İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

Saraloğlu, maçın 4. hakeme tepki gösterdi.

Deneyimli antrenör, "Devre arası yaptığımız uyarılarla maçı çevireceğimizi düşündük. Hocamızın oyundan neden atıldığını anlamakta zorlanıyoruz. 4. Hakemlerin neden bu kadar genç ve tecrübesiz seçildiğini anlamıyoruz, daha tecrübeli köşedeki takımın reaksiyonlarını anlayabilecek biri olsa daha iyi olmaz mı? Okan Hoca, ‘Çizgide değilim, görmüyor musun?’ diyor. Fakat 4. Hakem ‘Kör müsün?’ şeklinde çeviriyor" diyerek tepki gösterdi.

Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyleyen İrfan Saraloğlu, "Bizim geri dönüşümüz olacak. Gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik sadece 1 maç kaybettik. Yine şampiyon olacağız hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz şampiyon olacağız şimdiden söyleyeyim" diye konuştu.

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