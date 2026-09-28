İrlanda, İsrail'e acımadı: Üç puanı 3 golle aldı!

UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'ün ikinci haftasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda oldu.

İRLANDA 25 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

İrlanda, karşılaşmanın 13. dakikasında Troy Parrott'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 16. dakikada Adam Idah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İrlanda, 25. dakikada Jack Moylan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken İrlanda, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İRLANDA 3 PUANLA TANIŞTI

Bu sonuçla İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'te ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İsrail ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puansız kaldı.

Grupta Avusturya 6 puanla lider durumda bulunurken, İrlanda ve Kosova 3'er puanla Avusturya'yı takip ediyor. İsrail ise 0 puanda.

İrlanda, ligin bir sonraki maçında kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak. İsrail ise Macaristan'da Kosova ile karşı karşıya gelecek.