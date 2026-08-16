İrlanda kulübü Bohemian FC'den Küba'ya destek forması!

İrlanda Ligi’nde yer alan ve taraftarların sahibi olduğu Bohemian FC, Britanya'nın efsanevi müzik grubu Massive Attack ile işbirliği içinde tasarlanan ve O’Neills tarafından üretilen özel üçüncü formasını resmi olarak tanıttı.

İRLANDA'DAN KÜBA'YA DESTEK Bohemian FC'nin sosyal ve insani meselelere dikkat çeken, müzikten ilham alan formalar konusundaki ünlü geleneğini sürdüren bu forma ile Küba'ya tıbbi yardım fonuna destek olunacak. Forma satışlarından elde edilen tüm kârın yüzde 30'u, Küba Dayanışma Kampanyası'nın “Cuba Vive Tıbbi Yardım Kampanyası” ile mediCuba-Europe arasında paylaştırılacak.

CHE GUEVARA'NIN KONUŞMASI YER ALIYOR Bohemian FC'nin Massive Attack 2026 Kupa Forması, tarihi Küba milli formalarından ve Küba ile İrlanda arasındaki tarihsel bağlardan doğrudan ilham alıyor. Haki ve siyah renkli dikey şeritlerin sırayla yer aldığı forma gövdesi, Che Guevara’nın 1965 yılında Cezayir’de düzenlenen Afro-Asya Dayanışma Konferansı’nda yaptığı anti-emperyalist konuşmadan alıntılarla süslendi.

MASSIVE ATTACK İLE İŞBİRLİĞİ Göğsün üst kısmında, Küba bayrağındaki beyaz yıldızın ortalandığı çarpıcı kırmızı şerit yer alıyor; bu şerit, O’Neills logosu ve Bohemian FC’nin İrlandaca arması ile çevrelendi. Massive Attack’in çarpıcı tipografisi, ana sponsor grafiği olarak göğsün üzerinde belirgin bir şekilde yer alıyor.