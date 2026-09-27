Cumhuriyet Gazetesi Logo
İrlandalı futbolculardan maç öncesi İsrail protestosu!

İrlandalı futbolculardan maç öncesi İsrail protestosu!

27.09.2026 23:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İrlandalı futbolculardan maç öncesi İsrail protestosu!

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında deplasmanda İsrail ile karşılaşan İrlanda, maç öncesi yapılan seremonide başlarını öne eğdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İrlanda Milli Takımı, İsrail ile oynadıkları UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında maç öncesi seremonide dikkat çeken bir tutum sergiledi.

İrlandalı futbolcular, kollarında siyah bantlarla sahaya çıkarken İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğdi.

Image

SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTILAR

İrlanda Milli Takımı oyuncuları, karşılaşmada kollarına siyah bant taktı. İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su David Courell, bu kararın çatışmada hayatını kaybeden tüm insanların anısına alındığını açıkladı.

Karşılaşma öncesindeki seremonide İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca maç öncesindeki geleneksel el sıkışma ve forma değişimi seremonilerine katılmadı. Oyuncular ayrıca seremoni sırasında İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.

Image

BAZUNU MAÇA ÇIKMADI

İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu ise İsrail karşılaşması öncesinde kadrodan çekildi. Bazunu, İsrail ile oynanacak maçlara katılmama kararının kişisel inancına dayandığını açıklamıştı.

İrlanda'nın siyah bantlarla sahaya çıkması, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğmesi ve Bazunu'nun karşılaşmada yer almaması maç öncesinin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

İlgili Konular: #israil #İrlanda #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

Danimarka kendi sahasında Galler'e geçit vermedi!
Danimarka kendi sahasında Galler'e geçit vermedi! Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Galler'i 2-0 mağlup etti.
Anadolu Efes kendi evinde Beşiktaş'ı devirdi!
Anadolu Efes kendi evinde Beşiktaş'ı devirdi! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti.
Kosova deplasmanda Avusturya'ya direnemedi!
Kosova deplasmanda Avusturya'ya direnemedi! Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Kosova'yı 3-1 mağlup etti.