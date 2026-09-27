İrlandalı futbolculardan maç öncesi İsrail protestosu!

İrlanda Milli Takımı, İsrail ile oynadıkları UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında maç öncesi seremonide dikkat çeken bir tutum sergiledi.
İrlandalı futbolcular, kollarında siyah bantlarla sahaya çıkarken İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğdi.
SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTILAR
İrlanda Milli Takımı oyuncuları, karşılaşmada kollarına siyah bant taktı. İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su David Courell, bu kararın çatışmada hayatını kaybeden tüm insanların anısına alındığını açıkladı.
Karşılaşma öncesindeki seremonide İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca maç öncesindeki geleneksel el sıkışma ve forma değişimi seremonilerine katılmadı. Oyuncular ayrıca seremoni sırasında İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.
BAZUNU MAÇA ÇIKMADI
İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu ise İsrail karşılaşması öncesinde kadrodan çekildi. Bazunu, İsrail ile oynanacak maçlara katılmama kararının kişisel inancına dayandığını açıklamıştı.
İrlanda'nın siyah bantlarla sahaya çıkması, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğmesi ve Bazunu'nun karşılaşmada yer almaması maç öncesinin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.