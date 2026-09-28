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İsak Vural, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

İsak Vural, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

28.09.2026 11:23:00
Güncellenme:
AA
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İsak Vural, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, kadrodan çıkarıldı.

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2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

İlgili Konular: #Macaristan #isak vural #Ümit Milli Takım

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