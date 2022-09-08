İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İlçeden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 49 AAH 237 plakalı minibüs, Muş-Bitlis kara yolu havaalanı kavşağında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan 13 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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