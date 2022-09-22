İskoçya Ukrayna'yı son 20 dakikada mağlup etti! İskoçya 3-0 Ukrayna
UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-0 yendi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ertelemeli olarak oynanan B Ligi 1. Grup 1. hafta mücadelesinde İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Ukrayna'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran İskoçya, 70. dakikada John McGinn, 80. ve 87. dakikalarda Lyndon Dykes'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu maçın ardından puanını 9'a çıkaran İskoçya, 7 puanlı Ukrayna'yı geçerek grupta liderliğe yükseldi.
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