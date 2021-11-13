İsmail Çipe’nin hatası Fatih Terim’i çileden çıkarttı!

Milli arayı fırsat bulan Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta kaleye geçen İsmail Çipe yaptığı hata nedeniyle Fatih Terim'i kızdırdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 21:14
İsmail Çipe’nin hatası Fatih Terim’i çileden çıkarttı!
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Milli arayı fırsat bilen Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı maçta kaleci İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim'in hışmına uğradı.

Maça ilk 11'de başlayan İsmail Çipe'nin yediği hatalı gol sonrasında karşılaşmayı kulübede değil de tribünden takip eden Fatih Terim, kulübeye seslenip 'Değiştirin' dedi.

Devre arasında sahaya inen Fatih Terim, bir süre kaleci antrenörü Koşutan ile konuşan Terim, İsmail Çipe'nin yaptığı hatayı anlattı.

Fatih Terim, devre arasında oyundan aldığı İsmail Çipe'yi tesis binasına gönderdi.


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