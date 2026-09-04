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Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası
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Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

4.09.2026 11:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı' diye farkına varacak" dedi.

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

Galatasaray forması giyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, Alman yayıncı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu sarı-kırmızılı ekip ve Okan Buruk hakkında konuştu.

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

Ismail Jakobs açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da ilk yılımda o kadar sorunsuz geçmedi, gerçekten çok fazla sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi, kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım, kendimi gösterdim."

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"TÜRKLERDEN DAHA TUTKULUSU YOK"

"Bundesliga'yı seviyorum ama şu an orada ne oluyor? Orada da heyecan var. Ancak taraftar kültürü ilk sırada yer alıyor. Taraftar kültüründen bahsediyorsak Türkiye en üst sırada gelir. Dünya çapında Türk taraftarlardan daha çılgın, daha tutkulu taraftar yok."

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"TÜRKİYE LİGİ HARİKA"

"Türkiye Ligi harika. Son yıllarda Türkiye'ye hangi büyük yıldızların gittiğini ve zaten var olan taraftar kültürünü düşündüğünüzde, bunun çok ama çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum."

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"BAYERN MÜNİH GİBİ DEĞİLİZ"

"Bayern Münih gibi olduğumuzu düşünmüyorum. Lig bu sezon çok daha zor geçecek."

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"OKAN BURUK EFSANE OLACAK"

"Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı', diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak"

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"TÜM İNİŞ ÇIKIŞLARI YAŞIYOR"

"Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı hem taraftarlar, hem ülkede hemde kulüpte duyuluyor. Ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk ise hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bu yüzden bence şu an için o statüye sahip değil."

Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

"NEYMAR BİR İSTİSNA OLUR"

"Forma koleksiyonumda Sadio Mane, Koulibaly, Bayern döneminden Leroy Sané ve Real Madrid'den David Alaba formaları var; hepsi kendi iletişim kurduğum oyunculardan. Koleksiyonumda eksik olan ve bende olmasını istediğim forma ise Neymar'ın forması. Herkesten forma istemem ama Neymar forması benim için bir istisna olur."

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