Ismail Jakobs'tan dikkat çeken Okan Buruk iddiası

Galatasaray forması giyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, Alman yayıncı Florian Malburg'a açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu sarı-kırmızılı ekip ve Okan Buruk hakkında konuştu.

Ismail Jakobs açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da ilk yılımda o kadar sorunsuz geçmedi, gerçekten çok fazla sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi, kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım, kendimi gösterdim."

"TÜRKLERDEN DAHA TUTKULUSU YOK" "Bundesliga'yı seviyorum ama şu an orada ne oluyor? Orada da heyecan var. Ancak taraftar kültürü ilk sırada yer alıyor. Taraftar kültüründen bahsediyorsak Türkiye en üst sırada gelir. Dünya çapında Türk taraftarlardan daha çılgın, daha tutkulu taraftar yok."

"TÜRKİYE LİGİ HARİKA" "Türkiye Ligi harika. Son yıllarda Türkiye'ye hangi büyük yıldızların gittiğini ve zaten var olan taraftar kültürünü düşündüğünüzde, bunun çok ama çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum."

"BAYERN MÜNİH GİBİ DEĞİLİZ" "Bayern Münih gibi olduğumuzu düşünmüyorum. Lig bu sezon çok daha zor geçecek."

"OKAN BURUK EFSANE OLACAK" "Okan Buruk, bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman 'adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı', diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak"

"TÜM İNİŞ ÇIKIŞLARI YAŞIYOR" "Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı hem taraftarlar, hem ülkede hemde kulüpte duyuluyor. Ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk ise hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bu yüzden bence şu an için o statüye sahip değil."