İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından taraftarlardan özür diledi. Kartal, "Yerinde hamleler yaptık ama olmadı. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "İlk devre gerçekten iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Birkaç tane de pozisyonumuz vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Tamamen bir taktik savaşı gibiydi. İkinci yarıda İrfan Can'ın omzunda problem olduğu için Ozan Tufan'ı aldık. Sonrasında gol geldi. Rakibin attığı golden sonra onların da çok pozisyonu yoktu. 1-0 kaybettik, tüm taraftarlardan özür diliyoruz." diye konuştu.
Golden sonra bazı oyuncuların düştüğünü dile getiren Kartal, "Oturmuş bir oyunları var, bunu sürekli oynayabiliyorlar. Bazen onların eline geçti bazen bizim elimize geçti ama ikinci yarıda oyun onların elindeydi. Golü yedikten sonra bazı oyuncularımızın morali bozuldu bazı oyuncularımız fiziksel olarak düştü. Yerinde hamleler yaptık ama olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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