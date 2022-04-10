İsmail Kartal: Biz, Galatasaray'sız, Galatasaray da bizsiz olmaz

10 Nisan 2022 Pazar, 19:36

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Buralara gelmek kolay değil" diyen Kartal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hep birlikte birbirimize olan saygımızla birlikte çok iyi çalışarak bugünlere geldik. Derbide kendi futbolumuzu oynayacağız. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Disiplinli olacağız yine" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör, "Derbiler, iz bırakır. Biz de iyi bir iz bırakarak bu karşılaşmayı oynamak istiyoruz. Galatasaray, ezelden beri gelen rakibimiz, onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız" şeklinde konuştu.