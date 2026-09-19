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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız'

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız'

19.09.2026 20:24:00
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AA
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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Sezon sonunda şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

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İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecekleri maç öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Daha sezonun başında olduklarını belirten Kartal, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmasınlar" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız" diye konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #eyüpspor

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