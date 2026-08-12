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İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı?

İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı?

12.08.2026 00:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal'dan Fred sorusuna yanıt! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Sturm Graz maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekip, Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile maçı 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler turu 3-0'la geçerek play-off'a yükseldi.

"DAHA FARKLI MAÇ OLABİLİRDİ"

Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek. Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz" sözlerini sarf etti. 

FRED SORUSUNA YANIT

Fred'in ayrılık ihtimali hakkındaki soruya İsmail Kartal, "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak" cevabını verdi. 

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