İsmail Kartal'dan galibiyet açıklaması: Oyuncularının performansına övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Yeni transferlerden Mason Greenwood, gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"STURM GRAZ'A ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

İsmail Kartal açıklamasında, “Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz. Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum” dedi.

MASON GREENWOOD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller bunlar. Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz. Fizik olarak %75, %80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.