İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması: '14-15 kulüp değişmesini istiyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi ve deplasman öncesi avantaj yakaladı.

Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, TV100'e maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

“Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok.”

"EN AZ 2-0, 3-0 BEKLİYORDUK"

"Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık."

"En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

"MAÇ MAÇ, RAKİBE GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz."

"Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz."

AKE VE ASENSIO AÇIKLAMASI

"Dün akşam Asensio ile konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' diye sordum. %100 hazırım dedi. Ancak 'bana göre %70'tesin' dedim. 'Doğru, elbette siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz' dedi. Ben de bundan dolayı acele etmemesini söyledim. Yavaş yavaş o da geliyor."

"Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."

BASIN TOPLANTISI

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu sözleri sarf etti:

"Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu. Bartuğ evladımız, genç oyuncumuz. Kamp başından bugüne çok hak etti. Hakkının karşılığını oynatarak verdik. Onun yerine oynayan milli oyuncular var, tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartuğ onların önünde olduğu için Bartuğ ile başladım oyuna."

"Çok fazla endişelendirmiyor skor ve oyun arasındaki fark. Ben ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Biz her maça çok çalışıyoruz. 8 gün var diğer maça. 4 gün sonra lig maçları var, hocalardan bir tanesi oraya gidecek, canlı izleyeceğiz. En ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken maç olacak bu. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelecek. Planlarımız turu geçmek üzerine. Avantajımız iyi ve güzel. Kalite olarak rakibimizden daha iyiyiz. Fizik olarak çok iyi bir takım, ciddiye alınması gereken bir takım. Devre arasında bunu konuştum oyuncularla."

KANTE, FRED, MURIQI VE SEMEDO SÖZLERİ

"Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız."

"Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak."

"Muriqi güçlü, kafa toplarında etkili, bağlantıları yapan, baskı yapan bir oyuncu. Muriqi olmadığı için Talisca ile oynadık. Çok teknik, çok akıllı, toplara iyi vuran, iyi paslar atan, kafalara çıkabilen bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullandık. Bugün elinden geleni yaptı."

"Semedo geleli 4 gün oldu. Geldiğinde onunla konuştum, nasıl olduğunu sordum, fizik durumunu sordum. 'Bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için 4 gün tatil yaptım, ben kendimi hazırladım, bana güvenebilirsin' dedi. Antrenmanda performansına baktık, çok pozitif, enerjisi yüksekti. 'Hücuma çıkıyorsan o hücumda üretkenliğini sonuçlandırman lazım, gidip de geri dönmeni istemiyorum, altıpasa orta yap, pas ver, şut at' dedim. Güzel bir performans gösterdi. Verdiğimiz şansı iyi kullandı."

İSMAİL KARTAL'DAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

"Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap - kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar."