İsmail Kartal'dan istifa sonrası ilk sözler: 'Biraz duygusal davranmış olabilirim'

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa edip görevine geri dönen İsmail Kartal, Gaziantep FK maçında takımın başında çıkıyor.

Deneyimli çalıştırıcı Kartal, karşılaşma öncesinde beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ DUYGUSAL DAVRANMIŞ OLABİLİRİM"

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben bu camianın evladıyım. Roma maçı 1-1 giderken tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Benim buradaki işim sadece bir maça bakar. Taraftarlarımın beni istemedikleri yerde benim burada durmam zaten hoş olmaz. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. İstifa ettim. Sonrasında başkanımız ve yöneticilerimiz beni kulübe davet ettiler. Orada her şeyi açık açık konuştuk. Herhangi bir problem yok. Şu anda görevimin başındayım. Yoluma devam ediyorum."

“Her maça her yerde kazanmak için çıkıyoruz. Ligde iyi performansımız yok, 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Bu akşam 3 puanı alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum”