İsmail Kartal'dan Lukaku sorusuna yanıt: 'Yüzde 100 hazır değil ama...'

"Lige iyi başlamak istiyorduk, başaramadık. Sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz bir maç var, bu da yarınki maç. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz. Yarın da en güzel şekilde bunu yapabileceğimize inanıyorum."

"Yarınki maçta da takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarlarımıza, hocamıza inanıyorum. Hocamız bize inanıyor. Güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Kimin oynadığı çok önemli değil, bizim camia olarak bir hedefimiz var. Saha içinde kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum."

"Fenerbahçe'de elbette baskı olacak. Büyük takımda baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Baskıları olumsuz olarak görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum."

"ELEŞTİRİLMEDİĞİMİ BİR DÖNEM YOK"

"Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yok. Eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişi sizsiniz. Kötü günlerde büyük oyuncuları ayıran şey de verdikleri reaksiyondur.

7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. 9 numara biraz daha santrfor numarası. Fred ayrıldıktan sonra 7 numarayı ben giymek istedim ve son maçta da giydim."

"TARAFTARIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR"

"Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hepimizin hedefi aynı. Onlar bize çok fazla katkı, destek veriyor. Bize ayrı güç katıyorlar. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz."