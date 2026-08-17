İsmail Kartal'dan Lukaku sorusuna yanıt: 'Yüzde 100 hazır değil ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Lige iyi başlamak istiyorduk, başaramadık. Sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz bir maç var, bu da yarınki maç. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz. Yarın da en güzel şekilde bunu yapabileceğimize inanıyorum."
"BASKILARI OLUMSUZ GÖRMÜYORUM"
"Fenerbahçe'de elbette baskı olacak. Büyük takımda baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Baskıları olumsuz olarak görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum."
"AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUM"
"Yarınki maçta da takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarlarımıza, hocamıza inanıyorum. Hocamız bize inanıyor. Güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Kimin oynadığı çok önemli değil, bizim camia olarak bir hedefimiz var. Saha içinde kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum."
"ELEŞTİRİLMEDİĞİMİ BİR DÖNEM YOK"
"Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yok. Eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişi sizsiniz. Kötü günlerde büyük oyuncuları ayıran şey de verdikleri reaksiyondur.
7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. 9 numara biraz daha santrfor numarası. Fred ayrıldıktan sonra 7 numarayı ben giymek istedim ve son maçta da giydim."
"TARAFTARIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR"
"Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hepimizin hedefi aynı. Onlar bize çok fazla katkı, destek veriyor. Bize ayrı güç katıyorlar. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz."
İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:
"Dün güzel bir gün geçirdik ekibimizle beraber. Sabahtan akşama kadar tesislerden çıkmadık ve rakibimizi izledik. Yarınki stratejimizi belirledik. İyi ve organize bir takım. Lyon tecrübeli bir takım olsa da biz de kendi sahamızda maçtan, ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Oyunun iki üç bölümü olacak. Bizim ön alan baskılarımız olacak. Kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var ve önlemler alacağız."
"LUKAKU YARIN KADRODA OLACAK"
“Lukaku çok pozitif bir çocuk. 6 dil konuşabilen biri. Bana geldi ve ‘3 ay içinde Türkçe öğreneceğim ve Türkçe konuşacağız’ dedi. Yarın maç kadrosunda olacak, duruma göre kullanabiliriz. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var. Lukaku yüzde 100 hazır değil ama kadroya alacağım yarın. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Kilo problemi yok ama sadece dayanıklılığıyla ilgili bir sorunu var, onu da birkaç haftaya gidereceğiz.”
TALISCA VE VEDAT MURIQI'NİN SON DURUMU
"Talisca'dan çok memnunum, çok düzgün bir çocuk. Ne istersem yapmak için gözümün içine bakıyor. Fenerbahçe için daha fazlasını verebilmek için mücadele ediyor. Vedat Muriqi yüzde 70 hazır. Bu akşamki taktik idmandan sonra kimin oynayacağına karar vereceğiz. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Böyle bir takımımız var. Onun için de hepsiyle gurur duyuyorum."
"EDERSON OYNAYABİLECEK DURUMDA"
"Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda"