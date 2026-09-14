İsmail Kartal'dan maç sonu tepkisi! Penaltı ve hakem isyanı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık."

"ŞEHRE YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN VARDI"

"Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız."

"İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık."

BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stadyumun zemininin çok kötü olduğunu, oyuncuların ısınma sonrası durumu şikayet ettiğini anlattı.

Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren Kartal, "Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ZEMİNDE BU KADAR OLUYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu:

"Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz."

PENALTI VE HAKEM TEPKİSİ

Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik direktör, 5 haftada 8 puanlık kayıp için gelen soruya yanıt verdi.

İsmail Kartal, "8 puan fark... İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı, doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız. Bu akşamki hakemi söyleyelim, 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size" diye konuştu.