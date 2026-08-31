İsmail Kartal'dan maç sonu transfer yorumu: '23 yaş altı oyuncu alabiliriz ama...'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Samsunspor iyi bir takım. Ligde aldığı puanları göz önünde bulundurursak ne yapmak istediğini bilen, organize ataklar geliştiren, deneyen bir takım. Sürekli kapanan, oyunu bozan bir takım değil. Maç kazanmak isteyen bir takım. Bunu tespit ettik. İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum."

"TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR"

"Oppong bizimle tek bir ter idmanına çıktı. Kendisini antrenmanlarda da göreceğiz. Antrenmanlara çıkmadı orada son dönemde, biraz antrenmansızdı. Göreceğiz, gelişmelere, maça, rakibe göre her an Oppong oynayabilir.

Tabii ki transferde her şey olabilir. 23 yaş altı oyuncu alabiliriz ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz.”