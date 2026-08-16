İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması: 'Hiç böyle bir şey beklemiyorduk'

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler öne geçtiği maçta rakibine 2-1 kaybetti ve sezona mağlubiyetle başladı.

"TAKIM BU DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Sonuçta bunun konuşulacak bir tarafı yok. Takım bu değil. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda oynadığımız maçlar ortada. İlk yediğimiz golde kendi hatamızdan gol yedik. 2 ve 3'ü atmak için daha yaratıcı ve üretken olmamız gerekiyordu. Rakip de çok iyi kapandı ve geçiş oyunu oynadı. İkinci golü de bu şekilde yedik” dedi.

İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti:

“Daha sonra rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele ettiler ve kapandılar. Oyuncular ve teknik ekip olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ders çıkarmamız gerekiyor. Rakip takımı ve hocasını tebrik ediyorum.”

"İKİ TANE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

İsmail Kartal maçın ardından ayrıca, “Ayağımızdaki topu rakibe verdik ve gol yedik. İkinci golde dönen topta iki kişi arasından gol oldu. Hazırlıksız yakalandık. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Taraftarlarımız buraya kadar gelip bizleri desteklediler. Onlardan özür diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hakemin kararlarına tepki gösteren Kartal, "İki tane lehimize verilmeyen penaltı var. Bunlara içeride çok iyi baktık, hakemler bunları görmedi. Bunlar hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

"AYNI OYUNCULARLA OYNAYAMAZSINIZ"

Lyon maçının önemine değinen Kartal, "Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. İki gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız. Biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Eğer futbolda diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularınızı dinlendiremiyorsanız, o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz?" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığına değinen Kartal, "Fenerbahçe, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Lyon'u elersek Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Eğer 5 yeni oyuncuyu oynatmakla Fenerbahçe mağlup oluyorsa, o zaman bizde sorun var demektir. İlk yarı çok kötü değildik. Yaptığımız hatadan dolayı ilk golü yedik. İkinci yarıda doğru hamleler yaptık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Kaybettik. Böyle olmasını istemezdik" ifadelerini kullandı.