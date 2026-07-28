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İsmail Kartal'dan Marco Asensio sorusuna yanıt: 'Bunlara çok gülüyorum'

İsmail Kartal'dan Marco Asensio sorusuna yanıt: 'Bunlara çok gülüyorum'

28.07.2026 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal'dan Marco Asensio sorusuna yanıt: 'Bunlara çok gülüyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler rövanş için Polonya'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi konsantre olduk. Rakibimizin ligdeki ilk maçını da izledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Küçük bir avantajımız var ama bunun arkasına sığınmadan, iyi futbolla hak ederek turu geçmek istiyoruz."

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MARCO ASENSIO YANITI

İsmail Kartal'a ilk maç öncesi Asensio açıklamaları soruldu. Kartal, “Bunlara çok gülüyorum. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Ben samimi bir insanım. Asensio ile aramda sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun yok. Oyuncularım sahada yüksek performans göstermek için çaba sarf ediyor. İnşallah bu sene bu gurur duyduğum oyuncularla bütün kupaları kazanacağız" yanıtını verdi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

İsmail Kartal basın toplantısında şu sözleri sarf etti:

"(Yabancı kuralı hakkında) Ben kendi fikrimi söyledim. Olursa bütün kulüpler için iyi olacağını söyledim."

"Takım içinde tatlı bir rekabet var. Oyun felsefimizi oyuncularımız da benimsiyor. Biz bunların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre en iyi 11'i sahaya çıkaracağız."

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