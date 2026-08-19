İsmail Kartal'dan Marco Asensio sorusuna yanıt: 'Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımını konuk etti.

Lyon ilk yarıda Openda ile golü buldu. İkinci yarının hemen başlarında Greenwood şık golüyle skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

"KAZANABİLİRDİK"

Maçın ardındanTeknik Direktör İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal açıklamasında, “Maça iyi başladık. Oyuncularım taktik disipline bağlı mücadele etti. Güzel pozisyonlara girdik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek oynadık. Kazanabilirdik. İyi oyunla mücadele ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz” dedi.

ASENSIO TEZAHÜRATLARINA YANIT

İsmail Kartal'a Fenerbahçe taraftarının Asensio tezahüratlarının değişiklik kararını değiştirip değiştirmediği soruldu.

Fenerbahçe teknik direktörü, “Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Zaten oyun içerisinde ona şans vermeyi düşünüyordum. Değişiklik de bu şekilde gelişti” ifadelerini kullandı.