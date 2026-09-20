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İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı: Eyüpspor maçında neden oynamadığını açıkladı

İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı: Eyüpspor maçında neden oynamadığını açıkladı

20.09.2026 21:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı: Eyüpspor maçında neden oynamadığını açıkladı

Marco Asensio, Eyüpspor karşılaşmasıyla kadroya geri döndü. Asensio karşılaşmada süre almazken İsmail Kartal, maçın ardından yıldız futbolcunun son durumunu paylaştı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u farklı mağlup etti. Sarı-lacivertliler maçı 8-0 kazanırken karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, maç kadrosunu geri dönen Marco Asensio'nun son durumunu paylaştı.

ASENSIO'NUN SON DURUMU

İsmail Kartal açıklamasında, "Asensio'yu kadroya aldık ancak şu anda oynayabilecek durumda değil. Doktorla da konuştuk. Mecburiyet olsaydı 20 dakika oynatmayı planlıyorduk. Kendisiyle de konuştuk. Maç farklı olunca doktor oynatmayalım dedi" ifadelerini kullandı.

Kartal ayrıca, "Ben yine oyuna alacaktım, oynasın moral olsun diye. Sonrasında kendisi de doğru bir şekilde oynamak istemediğini söyledi, ‘Bu şekilde daha iyi olur’ dedi. Bu yüzden Asensio'yu oynatmadık" açıklamasında bulundu.

28 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.

22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.

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