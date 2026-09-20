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İsmail Kartal'dan tarihi galibiyet için yorum: 'Bu kadar farklı kazanacağımızı beklemiyorduk'

İsmail Kartal'dan tarihi galibiyet için yorum: 'Bu kadar farklı kazanacağımızı beklemiyorduk'

20.09.2026 19:43:00
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Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal'dan tarihi galibiyet için yorum: 'Bu kadar farklı kazanacağımızı beklemiyorduk'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor karşısında iyi bir oyunla kazandıklarını söyledi. Kartal oyuncularını tebrik edip, "Sahada futbol olarak cevap verdiler. Bize bir moral oldu" dedi.
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Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor karşısında tarihi bir skora imza attı. Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin 4, Mason Greenwood'un ise 2 golle oynadığı maçı 8-0 kazandı. Fenerbahçe'nin diğer gollerini İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendozi kaydetti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal karşılaşmayı değerlendirdi.

İsmail Kartal mücadeleye ilişkin, "Bu maçın sırrı sadece biz bugün bir maç kazandık. Maçtan önce de konuştuğumuzda oyuncularımızla çok iyi bir iletişim içerisindeyiz. Fizik ve oyun mentalitesi olarak gelişmekteyiz. Ben bunların ipuçlarını vermiştim. Belki biz de bugün bu kadar farklı kazanacağımızı beklemiyorduk. Ama maçı kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Hafta başından beri iyi hazırlanmıştık. Son 2 maçı kazanamamanın bir baskısı vardı. Bunu atmak için güzel bir oyunla, farklı skorla kazanak istiyorduk ve taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için onlardan daha fazla mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık. İyi hazırlanmamızın karşılığı olarak iyi reaksiyon gösterdiler. Sahada futbol olarak cevap verdiler. Bize bir moral oldu. Milli araya moralli girdik. Bu galibiyeti de büyük Fenerbahçemizin taraftarına armağan ediyorum" dedi. 

İsmail Kartal şöyle devam etti: 

"Biz her maçı her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 90. dakikaya kadar gol atmak için sahada mücadele ettik. Attığımız gollerden sonra Mason'ın, Lukaku'nun kaçırdığımız net pozisyonlarımız var. Dediğim gibi bugün futbolcularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Buna hazırlıklıydık. Hep berabere hazırlandık. İnşallah bu oyunu ligin geri kalanında üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum."

Deneyimli teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: 

"Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, şu oluyordu bu oluyordu. Bugün çok şükür vurduğumuz toplar gol oldu. Biz de mutlu olduk."

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