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İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi: 'Sorumluluk bende ve ekibimde'

İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi: 'Sorumluluk bende ve ekibimde'

5.09.2026 22:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi: 'Sorumluluk bende ve ekibimde'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertliler ilk 4 haftada 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Kartal taraftardan özür diledi.

"Beklentilere cevap veremedik" diyen İsmail Kartal, "Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

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