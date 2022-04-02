İsmail Kartal: 'İkinci adam olmayacağım!'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:17

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor maçının ardından geleceğiyle ilgili bir soruya sert cevap verdi.

Sarı-lacivertli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah" yanıtını verdi.

"İKİNCİ ADAM OLMAM"

"İkinci adam olmam demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusu üzerine İsmail Kartal, "İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım" yanıtını verdi.