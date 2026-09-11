İsmail Kartal'ın istifası dünya gündemine oturdu: 'Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar'

Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Roma maçıyla açtı. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 biterken 90 dakika sonunda yaşananlar dünya gündemine oturdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması ardından ise sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ın bu istifanın kabul edilmediğini duyurmasına dış basında geniş yer ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Frankenstein temalı koreografisini de satırlarına taşıyan dünya basınından öne çıkan bazı haberler şöyle:
'FENERBAHÇE'DE ŞOK KARAR'
Corriere dello Sport: "Fenerbahçe'de şok karar: Roma beraberliğinin ardından teknik direktör Kartal basın toplantısında istifasını açıkladı."
"Türk kulübü 18 yıl aradan sonra Avrupa'nın en üst düzey yarışmasına geri döndü ve taraftarları tribünlerde Frankenstein temalı bir gösteri sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi."
'FENERBAHÇE'DE AKILALMAZ OLAYLAR'
La Gazzetta dello Sport: "Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar! Hoca istifa etti, başkan 'görevde' dedi: 'Ona şişe fırlattılar.'"
'SÜRPRİZ AYRILIK'
AS: "Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İsmail Kartal, Roma beraberliğinin ardından istifa etti."
'TÜRKİYE'DE KAOS'
Marca: "Türkiye'de Kaos: Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifasını duyurdu. Daha sonra kulüp başkanı istifasını reddetti... Gerçeküstü. Ne oldu?"
'FRANKENSTEIN POSTERI VE ÇOK NET BİR MESAJ'
Sky Sport İtalya: "Güçlü bir elektrik şokunun ardından ortaya çıkan dev bir Frankenstein posteri ve çok net bir mesaj: "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü."
"Fenerbahçe'de sansasyonel haber: Teknik direktör İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında kısa bir konuşmayla istifasını açıkladı: ‘Oyunculara, taraftarlara ve personele teşekkür ederim. Başka soru istemiyorum. Bu akşam görevimden ayrıldım. Kulübün ilerlemesi için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönme niyetim yok.’ Ancak dakikalar içinde detaylar ortaya çıktı: Teknik direktörün tribünden atılan bir şişeyle vurulduğu iddia edildi. Kartal'ın sözlerinin hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım doğrudan müdahale etti."
'AZİZ YILDIRIM, İSTİFAYI KABUL ETMEDİ'
The Sun: "Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından istifa etti. Şok edici açıklama, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bitiminden sadece birkaç dakika sonra geldi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçtan sonra istifasını kabul etmeyi reddetti."
'FENERBAHÇE'DE ŞOK'
L'Equipe: "Fenerbahçe'de şok: Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin hemen ardından teknik direktör İsmail Kartal istifasını açıkladı."
'TÜRKİYE'DE ORTALIK KARIŞTI'
A Bola: "Türkiye'de ortalık karıştı: Fenerbahçe başkanı teknik direktörün istifasını reddetti."