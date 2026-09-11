İsmail Kartal'ın istifası dünya gündemine oturdu: 'Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar'

Fenerbahçe'nin Frankenstein temalı koreografisini de satırlarına taşıyan dünya basınından öne çıkan bazı haberler şöyle:

"Türk kulübü 18 yıl aradan sonra Avrupa'nın en üst düzey yarışmasına geri döndü ve taraftarları tribünlerde Frankenstein temalı bir gösteri sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi."

Marca: "Türkiye'de Kaos: Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifasını duyurdu. Daha sonra kulüp başkanı istifasını reddetti... Gerçeküstü. Ne oldu?"

'FRANKENSTEIN POSTERI VE ÇOK NET BİR MESAJ'

Sky Sport İtalya: "Güçlü bir elektrik şokunun ardından ortaya çıkan dev bir Frankenstein posteri ve çok net bir mesaj: "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü."

"Fenerbahçe'de sansasyonel haber: Teknik direktör İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında kısa bir konuşmayla istifasını açıkladı: ‘Oyunculara, taraftarlara ve personele teşekkür ederim. Başka soru istemiyorum. Bu akşam görevimden ayrıldım. Kulübün ilerlemesi için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönme niyetim yok.’ Ancak dakikalar içinde detaylar ortaya çıktı: Teknik direktörün tribünden atılan bir şişeyle vurulduğu iddia edildi. Kartal'ın sözlerinin hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım doğrudan müdahale etti."