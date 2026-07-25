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İsmail Kartal kadroda düşünmüyordu: Suudi ekibinden Sofyan Amrabat hamlesi

İsmail Kartal kadroda düşünmüyordu: Suudi ekibinden Sofyan Amrabat hamlesi

25.07.2026 20:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal kadroda düşünmüyordu: Suudi ekibinden Sofyan Amrabat hamlesi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'a Suudi ekibi Al Ittihad talip olduğu iddia edildi.

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Sofyan Amrabat da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan futbolcular arasında yer alıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Faslı orta sahayı kadroda düşünmüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis'ten teklif bekliyor. Takım içindeki maaş dengesini bozmak istemeyen İspanyol ekibi, deneyimli orta saha için şu ana kadar ciddi bir girişimde bulunmadı.

AL ITTIHAD HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Sofyan Amrabat için son olarak Al Ittihad harekete geçti. Suudi ekibi, bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yaklaşan sözlü teklifini Fenerbahçe'ye iletti.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Yönetim, 29 yaşındaki orta saha için 20 milyon Euro bekliyor. Bugüne kadar kulübe ulaşan bütün resmi teklifler ise 10 milyon Euro'nun altında.

ÜÇ KULÜPLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Faslı oyuncu için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple görüşmeler sürüyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Al Ittihad Kalba #Sofyan Amrabat

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