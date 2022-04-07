İsmail Kartal: "Pazar günü bize bayram!"

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:01

Fenerbahçeli futbolcular çoktan Galatasaray maçının havasına girdi. Fanatik gazetesinin haberine göre, oyuncular kendi aralarında bu derbiden başka bir şey konuşmuyor. İsmail Kartal da öğrencilerini müthiş kapışmaya motive etmek için her gün özel konuşmalar yapıyor.

Tecrübeli teknik adam, dünkü antrenmandan önce de futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Kartal, “Takımların ligdeki konumları, hedefleri ne olursa olsun Galatasaray maçları Fenerbahçe için her zaman bir bayramdır. Bu derbiyi Kadıköy’de daha önce tecrübe etmeyenleriniz de pazar günü bunu görecek yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Arkalarında önemli bir taraftar desteği olacağına dikkat çeken 60 yaşındaki çalıştırıcı, “Biz sahada birlik olup, hep beraber zafere uzanmak için savaşacağız. Tribünleri tamamen dolduracak olan taraftarlarımız da en büyük gücümüz olacak ve bizi ateşleyecek. Alacağımız galibiyet, onlara en güzel hediye olacak” diye konuştu.