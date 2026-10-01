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İsmail Kartal: ‘Şampiyon olacağız’

İsmail Kartal: ‘Şampiyon olacağız’

1.10.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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İsmail Kartal: ‘Şampiyon olacağız’

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın enerjisinin iyi olduğunu ve futbolcuların şampiyonluğa inandığını söyledi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Şampiyonluk yolunda futbolcularım inançlı. İçeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. Sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Asensio’nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu belirten Kartal, “Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11’de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca, “Oyuncularıma kulaklarını tıkayarak oyunlarına konsantre olmalarını söylüyorum. Onlar bazen daha zor olanı deniyor çünkü kendilerini ispatlamak istiyorlar. Onlar iyi olacak ki biz başarılı olacağız. Sorumluluğu önce ben üzerime alıyorum” dedi.

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