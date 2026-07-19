İsmail Kartal yönetime bildirdi... Fenerbahçe'de 3 futbolcu için karar

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, yapılacak takviyeler için bazı futbolcularla yolları ayırmayı planlıyor. Elde edilecek bonservis bedeliyle santrfor transferi hedefleniyor.

TRT Spor'un haberine göre teknik heyet, bu süreçte kesinlikle takımda kalması gereken futbolcuları yönetime bildirdi. Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio ile devam etme kararı alındı. Takım iskeletini sağlam kurmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, oyun planını yeni transferler yanında bu oyuncularla inşa edecek.

5 FUTBOLCUNUN AYRILMASI BEKLENİYOR

Takımdan ayrılacak futbolcular için de temaslar devam ediyor. Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic gibi futbolculardan önemli bir bonservis geliri hedefleniyor.

Fenerbahçe, Anthony Musaba için ise en az 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Hollandalı futbolcunun temsilcisi, diğer kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.