İsmail Kartal'dan kadro dışı bırakılan futbolcular hakkında ilk açıklama

02 Nisan 2022 Cumartesi, 18:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanı alıp, ona armağan etmek istiyorduk. Başkanımıza sözümüzü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim" sözleriyle konuşmasına başladı.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi" diye konuştu.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Fenerbahçeli teknik direktör, "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN

Hafta içerisinde kadro dışı bırakılan oyuncularıyla ilgili gelen soruya cevap veren İsmail Kartal, "Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun" dedi.