İsmail Kartal'ın performansı 'düşündürdü'
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın aldığı başarılı sonuçlar başkan Ali Koç'u yeniden düşünmeye itti.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası esiyor. Kartal, Sarı-Lacivertlilerin başına 21. haftadaki Antalyaspor maçında geçtiğinde takım ligde 5. sıradaydı. Tecrübeli hoca, performansıyla kısa sürede F.Bahçe’ye adeta seviye atlattı. Sarı-Lacivertliler, Kartal yönetiminde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 8 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan elde eden F.Bahçe, deneyimli hocasıyla ikinci sıraya yükselip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak için büyük avantaj yakaladı. İsmail Kartal, göreve geldikten sonra ligde en fazla puan toplayan hoca oldu (12 maç 27 puan).
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