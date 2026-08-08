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İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı
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İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

8.08.2026 21:57:00
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Cumhuriyet Spor
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İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

Futbolu bırakma kararı alan İsmail Köybaşı, jübile maçında gözyaşlarına hakim olamadı.

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. 

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

Eski Türk milli futbolcusu da olan İsmail Köybaşı, karşılaşma öncesinde sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

37 yaşındaki İsmail Köybaşı, seremonide duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

Karşılaşmada dakikalar 5'i gösterdiğinde İsmail Köybaşı, takım arkadaşlarının omuzlarında oyundan çıktı.

İsmail Köybaşı'ndan duygusal veda: Gözyaşlarını tutamadı

İsmail Köybaşı, kariyeri boyunca 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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